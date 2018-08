Beschermd dorpsgezicht Frederiksoord theaterlocatie

Frederiksoord, sinds 2009 in het bezit van de status beschermd dorpsgezicht, is van 19 tot en met 30 september het decor van de locatievoorstelling Welstaat. De productie is geïnspireerd op het historische verhaal over leiderschap en weldoen van de Maatschappij van Weldadigheid.

Welstaat wordt gemaakt door Kameroperahuis, een productiehuis voor muziektheater uit Zwolle. Dat begeleidt jonge theatermakers, zoals schrijvers, componisten, regisseurs, zangers, acteurs, musici en vormgevers. Voor deze productie worden de jonge makers aangevuld met meer ervaren makers, acteurs en musici. De inwoners van Frederiksoord en omgeving vervullen belangrijke rollen zowel voor als achter de schermen.

De voorstelling Welstaat is een mix van een theatrale wandeling en muziektheater-op-locatie. Aan het begin van de voorstelling wordt het publiek verdeeld in groepen. Elke groep maakt deel uit van één van de drie ‘clans’ die allemaal een eigen idee hebben over de toekomst van Welstaat. Het publiek wordt door de acteurs meegenomen langs verschillende (rijks)monumenten en is zo zelf onderdeel van de voorstelling.

Route

De route voert langs onder meer Huis Westerbeek, sinds 1818 in het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid, eerst als woonhuis van Johannes van den Bosch en vanaf 1975 als hoofdkantoor van de Maatschappij. Andere locaties zijn De Fruithof (acht hectare met 800 historische fruitrassen) en Logement & Gasterij Frederiksoord, in 1770 gestart als tapperij en in 1818 door de Maatschappij van Weldadigheid omgebouwd tot logement met 18 kamers.