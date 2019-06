Beschermde pad bederft zwemplezier in spartelvijver Zwarte Dennen

Met temperaturen boven de 35 graden is de speel- en spartelvijver de Zwarte Dennen in de Boswachterij Staphorst tussen Rouveen en Nieuwleusen een aangename plek om verkoeling te zoeken. Maar juist nu wordt zwemmen afgeraden. Door de aanwezigheid van drijvend fonteinkruid lopen zwemmers het risico om verstrikt te raken in de plantenwirwar.

Staatsbosbeheer mag de plant niet weghalen omdat de beschermde knoflookpad en poelkikker er hun eiersnoeren op hebben afgezet. ,,Met deze omstandigheden woekert de plant massaal en we mogen er niets tegen doen. Een passende oplossing is er op dit moment niet. Daarom moeten we het zwemmen in de Zwarte Dennen afraden, hoe jammer dat ook is met dit weer’’, zegt SBB-boswachter Nico Arkes.

Met waarschuwingsborden wordt gewezen op het verstrikkingsgevaar. ,,We moeten de veiligheid van zwemmers waarborgen en willen niet dat ze verstrikt raken in de planten. Daarom geven wij het dringende advies om voor de drijflijnen te blijven, dus in het gebied voor pootje baden. Daar is de plant weggehaald met toestemming van de provincie die hier over gaat’’, zegt Arkes. Hij geeft aan dat zwemmen niet is verboden. ,,Die maatregel gaat ons net te ver, maar we raden het dus wel af.’’