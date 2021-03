Bestrijding kleine jeukende lastpost kost Staphorst handenvol geld

Huizenko­pers verleggen aandacht van grote stad naar de regio: ook Oost-Nederland in trek

Door de aanhoudende woningkrapte zoeken steeds meer huizenkopers hun heil buiten de Randstad. In gebieden buiten de grote steden is de concurrentie flink toegenomen in 2020, concludeert Funda. Flevoland spant in deze regio de kroon, maar ook in Overijssel en Gelderland groeide de interesse voor een koophuis sneller dan in de Randstedelijke provincies.