Bestuursleden ijsclub De Krieger blijven aan

Bijzondere familieten­toon­stel­ling in museum Schoonewel­le Zwartsluis

11:28 'Schoonewelle ontmoet Schoonewelle' is de naam van een van de meest bijzondere exposities in het ruim 60-jarige bestaan van Museum Schoonewelle in Zwartsluis. Er is tot eind februari werk te zien van kunstenaars met de naam Schoonewelle of die door familiebanden met de deze naam verbonden zijn.