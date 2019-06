Betere ontsluiting centrum Hasselt staat op de tocht

Het college wil de parallelweg vanaf de rotonde over het terrein van de gesloten scheepswerf Bodewes wel aanleggen, maar alleen voor verkeer naar en van de wijk Molenwaard en de jachthavens aan het Zwarte Water. Met het plaatsen van een paal moet worden voorkomen dat gemotoriseerd verkeer via de parallelweg en de Van Nahuysweg naar en van het centrum rijdt. En daarmee wordt een streep gezet door de extra ontsluiting waarop jarenlang is gekoerst.

Hoogstraat

Wel of geen eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat is het tweede heikele punt waarover de gemeenteraad donderdagavond een besluit moeten nemen. Het college van burgemeester en wethouder kiest voor handhaving van het tweerichtingsverkeer in de belangrijkste doorgaande (winkel)straat. Daarbij worden wel maatregelen voorgesteld om voetgangers en fietsers een veilig(er) gevoel te geven. Onder het motto ‘auto te gast’ wordt gedacht aan brede stoepen, chicanes en plaatsing van plantenbakken.

Dit plan is inmiddels omarmd door de winkeliersvereniging. In een door veertien neringdoenden ondertekende brief is dat kenbaar gemaakt. ,,Naar aanleiding van de reconstructie van de N331, met als resultaat aanzienlijk minder verkeer in het centrum, zijn wij van mening dat met invoering van eenrichtingsverkeer het bestemmingsverkeer aanzienlijk zal afnemen, wat de dood in de pot betekent door de middenstand in het centrum’’, luidt het standpunt van de winkeliersvereniging.

Enquête

Ook deze keuze staat haaks op wat de gemeente jarenlang van plan was met het verkeer in het centrum van Hasselt: meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de Hoogstraat en daar eenrichtingsverkeer invoeren, zoals ook al op de verschillende grachten het geval is. Een enquête via lokale bladen en de gemeentelijke website heeft uitgewezen dat 59 procent van de 350 deelnemers (Hasselt heeft bijna 6700 inwoners) voorkeur heeft voor deze variant. Maar 18 procent daarvan is wel tegen de voorgenomen afsluiting van de Van Nahuysweg. In de enquête werden vier varianten voorgelegd. Van de mensen die deelnamen aan het onderzoek is 41% voor één van de varianten die zijn bedacht om (gedeeltelijk) eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat in te stellen.