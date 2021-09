Betogers keren zich in Steenwijk tegen politie als die hen vraagt naar papieren: boze reacties

VIDEO/UPDATEHet met honden ingrijpen door de politie bij een coronademonstratie in Steenwijk, heeft tot verontwaardigde reacties geleid op sociale media. Nadat de politie demonstranten vroeg om zich te identificeren, sloeg de vlam in de pan. Vier aanhoudingen werden verricht, tijdens wat was aangekondigd als de ‘omsingeling van Steenwijk’.

Tegen half drie vanmiddag verliep de demonstratie van ruim honderd mensen in het centrum redelijk rustig. De politie en gemeentelijke handhavers hielden toezicht.

Een half uur later zag de politie zich echter genoodzaakt om in te grijpen. Dat gebeurde nadat aan enkele actievoerders was gevraagd om hun identiteitsbewijs, zegt politiewoordvoerster Marèl van Steenbergen. ,,Dat weigerden zij te tonen. Een groep van circa twintig mensen keerde zich toen tegen de politie, het werk werd ons onmogelijk gemaakt. Er zijn vervolgens vier mensen aangehouden.’’

Volledig scherm De politie greep zojuist in bij een coronademonstratie in Steenwijk. © Arnoud Vaartjes

Verhitte gezichten

Dat gebeurde voor het NS-station, nadat demonstranten met verhitte gezichten tegenover politiemensen stonden. Op dit moment is niet duidelijk tot welke eventuele groepering ze behoren, zegt Van Steenbergen. Het vragen daarnaar zou de inleiding tot de opstootjes zijn geweest, melden omstanders.

De demonstranten waren ‘gewapend’ met spandoeken met teksten als ‘Stop big reset, maak van NL geen China’, ‘Vrijheid blijheid’ en 'Kinderen zijn onze toekomst. Niet onze proefkonijnen’.

Volledig scherm Arrestaties bij coronaprotest in Steenwijk. © Arnoud Vaartjes

Verrassing

Dat het zo uit de hand zou lopen, kwam voor plaatselijke ondernemers als een verrassing. Visboer Robert Kuiper betitelde wat hij zag als een ‘gezellige demonstratie’. Winkeliers en horeca-ondernemers hadden geen last van de demonstranten, zei hij. Die stopten af en toe om via een megafoon hun boodschap te verkondigen, namelijk de klacht dat de coronapas voor tweedeling in de maatschappij zorgt.

Nadat de vlam in de pan sloeg leidde het politie-optreden tot verontwaardigde reacties via Twitter. ,,Dit gebeurt als je niet in de pas loopt! Steenwijk The Netherlands,’’ bijvoorbeeld. ,,Aanhoudingen Steenwijk. Hoe dan, hoe dan?’’ ,,Politie zet honden in bij coronademonstratie Steenwijk. Befehl ist Befehl.’’ En: ,,Het beleg van Steenwijk. We smelten de kazen.’’

Volledig scherm De aangekondigde 'omsingeling' van Steenwijk. © Sociale media

Omsingeling

De actie was vooraf aangekondigd via sociale media. In de oproep om deel te nemen werd de ‘grootste omsingeling/demonstratie voor vrijheid van het Noorden’ aangekondigd. ,,Na de laatste persconferentie uit Den Haag zijn we tot een nieuw inzicht gekomen’’, was daarop te lezen. ,,We gaan via de wallen (2,4 kilometer) de binnenstad van Steenwijk omsingelen, maar dan in absolute stilte. Dit omdat deze zaterdag als een zwarte dag de geschiedenis in zal gaan door de invoering van het coronapaspoort. Wij staan deze dag voor vrijheid, liefde en eerlijke democratie.’’

Een van de reacties op Twitter, nadat de politie had ingegrepen: ,,De omsingeling van Steenwijk is niet helemaal geslaagd.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.