Beveiligers houden nog altijd pottenkijkers weg bij schuilboerderij Ruinerwold (en dat is niet gebruikelijk)

Veiligheid

,,Het is een overgangsfase waar we nu in zitten met de zaak Ruinerwold,” vertelt Henriette Heeringa woordvoerder van de gemeente de Wolden. ,,Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek afgesloten, dus is de boerderij en het landgoed zelf geen plaats delict meer. Toch is de politie nog steeds verantwoordelijk vanuit de zaakswaarneming. Dat houdt in dat de veiligheid bij de boerderij gegarandeerd moet worden. Dat is niet gebruikelijk, maar dit is dan ook een zeer ongebruikelijke zaak.” Op het moment dat de politie zaakswaarneming beëindigt, gaat de verantwoordelijkheid weer over naar de eigenaar van de boerderij. ,,Nu kan de eigenaar nog niks met het pand en kunnen ze het dus ook niet opnieuw verhuren.”