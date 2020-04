Bewoner Meppeler verpleeghuis besmet met coronavirus

Een bejaarde inwoner van verpleeghuis Kaailanden in Meppel is besmet met het coronavirus. Deze zit op de eigen woon- en slaapkamer in quarantaine.

Volgens bestuurder Erwin Duits van de overkoepelende zorgorganisatie Noorderboog zijn in Kaailanden mensen met een zware vorm van dementie gehuisvest. ,,Ze begrijpen niet wat er speelt, maar merken wel dat veel anders is, dat er geen bezoek komt. Daarom proberen we, voor zover mogelijk, het dagelijkse leven door te laten gaan, door bijvoorbeeld de gezamenlijke huiskamers niet te sluiten.’’ Personeel draagt beschermende kleding.

,,Wij waren voorbereid op een corona-uitbraak en die was ook niet te voorkomen. Het is nog even afwachten of meer bewoners besmet zijn geraakt’’, aldus Duits. In een videoboodschap aan de bewoners van de verschillende instellingen en het personeel van Noorderborg zegt Duits grote waardering te hebben voor het handelen van het personeel van Kaailanden. ,,Fantastisch’’, zegt hij hierover.

Maaltijd

Verpleeghuis Kaailanden zit sinds 2012 aan de Heerengracht in het hartje van Meppel. Het verpleeghuis biedt onderdak aan ruim twintig personen met dementie, die allemaal een eigen zit- en slaapkamer hebben. De bewoners worden iedere avond van een warme maaltijd voorzien door Jaap de Boer van Herberg 't Plein. ,,Normaal koken we zelf. Dit gebaar ontlast ons personeel. Hoe mooi wil je het hebben, en hoe mooi is dat hij dat zelf doet, zelf komt brengen en om vijf uur bij de deur staat. Het tekent de saamhorigheid en laat zien dat we dingen samen goed kunnen regelen’’, stelt Duits.

Hart onder de riem

Burgemeester Richard Korteland stuurt deze week een brief naar alle ouderen in de Meppeler verpleeghuizen en zorginstellingen om ze een hart onder de riem te steken. ,,Ik maak me zorgen om hun gezondheid en de problemen die er zijn voor normaal menselijk contact’’, aldus Korteland.

Een overleden