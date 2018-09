Bewoners Eeserwold Steenwijk willen geen crematorium in hun wijk

Het is nog lang niet zeker of er een crematorium gebouwd kan worden in de Steenwijker woonwijk Eeserwold. Tegen het plan van Respectrum zijn dertien zienswijzen van omwonenden ingediend. Die zitten niet te wachten op een crematorium in hun achtertuin.

Ze vrezen onder meer een fikse toename van verkeer, vinden het uitzicht op een crematorium en de dagelijkse confrontatie met de dood niet prettig, en verwachten ook waardedaling van hun woningen. ,,Omwonenden voelen zich onaangenaam verrast. Toen ze in 2011 grond kochten van de projectontwikkelaar was er ook geen sprake van de komst van een crematorium", aldus Siebrand Maakal. Hij voerde het woord namens de omwonenden tijdens de politieke markt. ,,We rekenen op een waardedaling van de grond en woningen van tussen de tien en twintig procent. Dan praat je al snel over een paar ton in euro's."

Het college wil graag een zogenoemde coördinatieregeling toepassen, zodat er meer tempo gemaakt kan worden met de voortgang. Wethouder Bram Harmsma: ,,De wens voor een crematorium op deze locatie is er al sinds 2015. Er is ook een maatschappelijke behoefte, omdat mensen voor crematie nu naar Heerenveen of Meppel moeten. De bevoegdheid om een coördinatieregeling toe te staan ligt echter bij de raad."

En die gaf in grote meerderheid het signaal af hier niet aan mee te willen werken. ,,Met zoveel verzet in de wijk kun je de mensen daar niet zomaar buitenspel zetten. Dan is het beter om te komen tot een breed gedragen integraal plan. Dus waarom die haast?", luidt de opvatting van een ruimte meerderheid van de raad.

Andere locatie

Vanuit de raad werd de mogelijkheid van een andere locatie in Steenwijk voorgesteld. Directeur Bert van der Weide van initiatiefnemer Crematoria Respectrum uit Eelde zegt dat een andere locatie niet in beeld is. ,,We hebben samen met de gemeente naar een locatie gezocht. En daarbij is Eeserwold als geschiktste uit de bus gekomen." Het bedrijf is drieënhalf jaar bezig met het plan. ,,We hebben geen grote haast, maar willen een vervolgstap zetten. Dat mag wat ons betreft ook door wijziging van het bestemmingsplan en aanvraag van een omgevingsvergunning."