Bewoners en ondernemers in smalle Brouwerstraat in Blokzijl houden hart vast bij start toeristenseizoen

De lange geschiede­nis van het dorps­school­tje in buurtschap Genne krijgt een nieuw hoofdstuk

3 juli Het oude basisschooltje in Genne sloot in 2019 zijn deuren toen het nog vier leerlingen telde. Nu betrekken vier nieuwe bewoners het oude pand in de gemeente Zwartewaterland, waar ook een kleine bed and breakfast komt. Aan de vooravond van de verbouwing doen ze hun verhaal: ,,De school moet het middelpunt zijn.”