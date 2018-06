Oud-badmeester bezorgd over veiligheid in 'zijn' zwembad 't Tolhekke

7 juni Zorgen over de gang van zaken in zwembad 't Tolhekke in Basse. ,,Eind vorig seizoen zijn de geroutineerde medewerkers van het zwembad opgestapt. Reden was de ernstig verstoorde relatie met het stichtingsbestuur", sprak voormalig personeelslid van het zwembad Ina ter Schure. Dat deed ze tijdens de politieke markt van dinsdagavond.