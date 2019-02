Bewoners Vijverhof Steenwijk kunnen nog niet terug naar hun appartement

Het vuur werd vannacht bestreden door de brandweerkorpsen uit Steenwijk, Giethoorn, Oldemarkt, Vollehove en Zwartsluis. Rond half vier was de brand onder controle. Aan de bewoners, in totaal ongeveer 40 personen, werd opvang geboden in de nabijgelegen sporthal De Waterwijck. Ook gingen sommigen naar familie of kennissen om de rest van de nacht door te brengen. Een gezin met een klein kind is tijdelijk gehuisvest in een hotel. ,,Onze eerste zorg was dat de mensen en hun huisdieren in veiligheid werden gebracht’’, zegt burgemeester Bats, die in de nachtelijke uren al bij de geëvacueerde mensen kwam om hen een hart onder de riem te steken. ,,De sfeer was wat gelaten, van paniek is nooit sprake geweest.’’