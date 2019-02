Bewoners Vijverhof Steenwijk kunnen terug naar woning

Onderzoek naar bodemver­vui­ling meubelmake­rij Kruidhof Staphorst

11:45 Voor de gemeente Staphorst de boerderij van meubelmakerij Kruidhof aan de Gemeenteweg aan gaat kopen, laat het eerst een grondig bodemonderzoek doen. Het is voor het college van burgemeester en wethouders van belang om te weten of het terrein met de hoeve en de daaromheen gelegen opstallen verontreinigd is.