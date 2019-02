Bewoners Vijverhof Steenwijk moeten ook vannacht elders slapen

De bewoners konden maandagmiddag onder begeleiding van de hulpdiensten wat persoonlijke spullen ophalen. Zij hebben tijdelijk elders onderdak gevonden. Na de meting van dinsdagochtend wordt duidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen. De leegstaande Vijverhof wordt vanaf dit moment bewaakt door beveiligers.

Rond één uur vannacht moesten ze in allerijl worden geëvacueerd, nadat brand was uitgebroken in een bijgebouw, waarin onder meer papier werd opgeslagen. Naar de oorzaak doen brandweer en politie onderzoek. Dat de bewoners nu nog niet terug kunnen houdt volgens burgemeester Rob Bats van de gemeente Steenwijkerland verband met de in het pand aanwezige giftige stoffen als gevolg van de enorme rookontwikkeling. ,,Het gebouw wordt geventileerd en de brandweer doet voortdurend metingen. Pas als het veilig is kunnen de mensen terug.’’

Het vuur werd vannacht bestreden door de brandweerkorpsen uit Steenwijk, Giethoorn, Oldemarkt, Vollenhove en Zwartsluis. Rond half vier was de brand onder controle. Aan de bewoners, in totaal ongeveer 40 personen, werd opvang geboden in de nabijgelegen sporthal De Waterwijck. Ook gingen sommigen naar familie of kennissen om de rest van de nacht door te brengen. Een gezin met een klein kind is tijdelijk gehuisvest in een hotel. ,,Onze eerste zorg was dat de mensen en hun huisdieren in veiligheid werden gebracht’’, zegt burgemeester Bats, die in de nachtelijke uren al bij de geëvacueerde mensen kwam om hen een hart onder de riem te steken. ,,De sfeer was wat gelaten, van paniek is nooit sprake geweest.’’

In de loop van de ochtend kwamen de bewoners, die antikraak wonen in het voormalige appartementencomplex, samen op het terrein. Op vragen van mediavertegenwoordigers wilden ze niet ingaan. Er hing een lichtelijk gespannen sfeertje. ,,Opsodemieteren’’ en ,,Wegwezen, dit is particulier terrein’’, kregen journalisten en fotografen naar hun hoofd geslingerd.