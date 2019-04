Bezoek Zendemarkt in Steenwijk ‘niet slecht’

,,Dan weer was het druk, dan zakte het wat af, maar trok enige tijd later weer aan’’, zegt hij over de bezoekersstroom. ,,De wind maakte het niet aangenaam.’’

In het Steenwijker stadscentrum stonden dinsdag vele tientallen kramen opgesteld. De handelaren verkochten vooral kleding en gebruiksartikelen. Tussen de gewone handelaren stonden ook standwerkers die met humoristische praatjes hun waren probeerden te slijten. Een van hen was voormalig Nederlands kampioen Jan Hofstede uit Hardenberg, met zijn eetpakketten met brood, koek en chocolade.

De Zendemarkt is nog een van de zes jaarmarkten die Steenwijk ooit telde, nadat Bisschop Jan van Arkel Steenwijk in 1358 het eeuwigdurende recht van vrije jaarmarkten verleende. De Elfduizend in het najaar is de andere overgebleven jaarmarkt. Dan is er ook kermis.