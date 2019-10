Bezoekers Biestemerk Genemuiden blijven niet thuis om een buitje

video - update Restaura­tie moet kerkorgel Zwartsluis ruige, stoere en bruisende klank teruggeven

10:34 Een grondige restauratie moet er voor zorgen dat het orgel in de hervormde kerk in Zwartsluis weer net zo klinkt als in 1796. Na drie jaar arbeid, dat regelmatig stil lag door het uitblijven van betalingen, leverde orgelmaker Rudolf Knol in dat jaar het Sluziger orgel op. ,,Toen moet het fantastisch hebben geklonken maar eerdere ingrepen hebben de klank geen goed gedaan’’ , zegt organist Arjan Wegerif over het rijksmonument.