Bezoekers van het populaire festijn Pasar Malam in Steenwijk houden het hoofd koel

Politie zoekt dierenbeul, na vondst verzwakt lammetje bij Sint Janskloos­ter

17:37 Hoe lang duurt het tot een lammetje bezwijkt, als het kopje met een touw aan een hek is vastgezet, in de brandende hitte? Voor de politie van Steenwijkerland is het aantreffen van een ernstig verzwakt dier in Sint Jansklooster aanleiding om onderzoek in te stellen.