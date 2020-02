Bezorgde ouders uit Giethoorn: ‘Hak nu knoop door over nieuwe school’

Afke Dijkstra en haar partner Niels Hoolwerf hebben een dochter in groep 1 van de Zuiderbasisschool en vrezen dat het nog jaren gaat duren voordat de nieuwe school er staat. ,,Er wordt gezegd dat de school er in 2021 staat, maar met de huidige situatie in de bouw lijkt ons dat sterk”, stelt Hoolwerf.