Bezorgheid over laagvliegplannen Defensie: wordt de route over Overijssel weer in gebruik genomen?

Politici in met name Drenthe en Friesland vrezen voor onder meer geluidsoverlast voor de bewoners van de bewuste route. Het gaat om de Laagvliegroute 10a: een traject dat aan de Friese kust begint en via Drenthe en Overijssel naar de Achterhoek loopt. Die route wordt sinds 2002 niet meer gebruikt. Maar toen vorig jaar uit noordelijk Nederland de vraag kwam om de lijn definitief te schrappen, bleek dat de Luchtmacht ‘momenteel de behoefte heeft’ om de route juist weer in gebruik te nemen. Dat staat in een rapport dat in december verscheen.