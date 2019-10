Bezuinigingen Meppel dreigen zwemsport te nekken

Stikstofcrisis Zo meten we het onzichtba­re gas dat Nederland in zijn greep houdt

20 oktober Stikstof is onzichtbaar en ongrijpbaar. Toch houdt het burgers, boeren en bedrijven al maanden in zijn greep. Er komt te veel terecht in natuurgebieden, dat is slecht voor dier en plant. De politiek breekt zich intussen het hoofd over de aanpak van stikstofproblematiek. Maar hoe meten we eigenlijk hoe veel stikstof we uitstoten?