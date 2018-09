Bezwaren tegen aanleg zonnepark Rouveen afgewezen

Steenwij­ker­land komt in beweging tegen overge­wicht

10:44 Overgewicht is een fiks probleem in de gemeente Steenwijkerland. Onderzoeken wijzen uit dat het bij 9 procent van de jongeren voorkomt, bij 48 procent van de volwassenen en bij 65 procent van de ouderen. Verder vertoont bijna de helft van alle jongeren zittend gedrag, waarbij ze in hun vrije tijd meer dan twee uur per dag computeren of televisie kijken.