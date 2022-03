BGL en CPB gaan er met zetels vandoor in Steenwijkerland, CDA halveert

UITSLAG VERKIEZINGENLokale partijen BGL en CPB zijn de grote winnaars van de verkiezingen in Steenwijkerland. BGL blijft de grootste partij en wordt beloond met 2 zetels: 8. CPB stijgt van 3 naar 5 zetels. Het CDA is de grote verliezer met een teruggang van 4 naar 2 zetels.

BGL wint zelfs twee zetels en gaan van 6 naar 8. Daarmee heeft de partij bijna de helft van het totale aantal van 17 zetels in de raad. Ook de CPB komt als winnaar uit de bus: de partij komt uit op 5 zetels, waar het er eerst 3 waren. De PvdA was de tweede partij verliest een zetel, van 5 naar 4.

Verlies CDA en VVD

De VVD verliest een en gaat van 4 naar 3 zetels. Het CDA verliest dik en gaat van 4 naar 2 zetels. GroenLinks en ChristenUnie blijven op 2 zetels, D66 blijft op 1. Nieuwkomer PVBNI heeft geen zetel bemachtigd.

Quote We hebben nu de leiding in de coalitieon­der­han­de­lin­gen en dat is prettig André Bus , BGL

Voor CPB-voorman Ronnie Lassche voelt de stijging nog onwerkelijk. ,,Je hoopt natuurlijk altijd dat je stijgt, maar dat we vijf zetels hebben heb ik niet verwacht.”

CPB wil meebesturen

Hij hoopt dat zijn partij de komende jaren kan gaan meebesturen. ,,Dat is natuurlijk wat je altijd wilt in de politiek, als coalitie kun je meer bereiken dan de oppositie. Ik denk dat wij en BGL elkaar wel zouden liggen en met Wim Brus hebben we een goede wethouderskandidaat.”

Ook bij BGL is de euforie groot. Als rond half 1 de definitieve uitslag bekend wordt, barst het gejuich los. Lijsttrekker André Bus deed even daarvoor nog maar een drankje in voor zijn partijgenoten. Hij wint twee zetels. ,,We hebben nu de leiding in de coalitieonderhandelingen en dat is prettig. We hebben in het verleden prettig samengewerkt met de CPB, we zullen zien waar we op uitkomen.”

Volledig scherm Burgemeester Rob Bats maakt de uitslag bekend tijdens de verkiezingsavond op het gemeentehuis. © Wilbert Bijzitter

CDA verliest

Bij het CDA is de teleurstelling aanwezig, al had de partij wel op verlies gerekend. ,,Maar dat we twee van de vier zetels zouden verliezen, had ik niet verwacht”, stelt de nieuwe lijsttrekker Erik Homan. ,,Je ziet in algemeen dat landelijke partijen het lokaal moeilijk hebben en wij als CDA ook. De lokale partijen doen het overal goed en dat zie je ook hier. Ik ga er vanuit dat dit ons dieptepunt is en dat we vanuit hier verder kunnen bouwen de komende jaren met onze vernieuwde fractie.

Quote We gaan in gesprek en kijken of en waar we elkaar kunnen vinden Miriam Slomp, VVD

Steven Bunt van de PvdA had net als zijn collega van het CDA wel verlies verwacht. ,,Dat is een landelijke trend. Natuurlijk is verliezen nooit mooi, maar vooraf hadden we wel gezegd dat we tevreden zouden zijn met vier zetels.”

Restzetel

Miriam Slomp van de VVD was woensdagavond lang tussen hoop en vrees. Vier jaar geleden ging haar partij er met een restzetel vandoor en kwam daardoor uit op vier zetels. In de voorlopige tussenstanden stond de VVD op drie. ,,Op het moment dat je de vorige keer een restzetel hebt gehaald, weet je dat het nu zomaar de andere kant op kan vallen. We hopen weer op vier uit te komen.” Uiteindelijk valt het dit keer voor de VVD de verkeerde kant op: de partij krijgt er drie.

Stabiel bestuur

Toch hoopt de partij mee te gaan besturen de komende jaren. ,,We gaan in gesprek en kijken of en waar we elkaar kunnen vinden. We hebben de afgelopen jaren prettig samengewerkt met BGL, PvdA en ChristenUnie, maar nu zijn de kaarten anders met CPB en BGL als winnaars. We gaan zien hoe het uitpakt. We willen een stabiel bestuur, het college voor het huidige college was dat alles behalve, dat mag niet weer gebeuren.”

Het opkomstpercentage is met 19.924 stemmen 55,2 procent.

