BGZ een blijvertje in Zwartewaterland, SGP nu de grootste partij

UITSLAG VERKIEZINGENVier jaar geleden stormde BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) vanuit het niets de gemeenteraad in met drie zetels. Met 2440 stemmen (een plus van ruim 700) komt daar nu een zetel bij. Daarmee is de nieuwkomer van vier jaar geleden een van de twee grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwartewaterland. De ander is de SGP. De partij is met 3114 stemmen (vorige keer 2491) ook explosief gegroeid en nu veruit de grootste.

De twee zetels winst (van vier naar zes), vooral behaald door het stemgedrag van de inwoners van Genemuiden, leidde niet tot uitbundige vreugdetaferelen. Het bleef bij schouderklopjes voor onder meer lijsttrekker en wethouder Maarten Slingerland, nadat burgemeester Eddy Bilder de uitslag van de veertien stembureaus al ruim voor middernacht bekend had gemaakt. ,,Ik ben er beduusd van, dit had ik echt niet verwacht’’, aldus Slingerland. ,,Vijf hadden we gehoopt omdat we die vijfde zetel de vorige keer kwijt zijn geraakt. Maar dit, nee, hier heb ik niet van durven dromen.’’

Volledig scherm Lijsttrekker (en wethouder) Maarten Slingerland kijkt wat beduusd als hij hoort dat zijn SGP twee zetels winst boekt. © Pedro Sluiter Foto

Coalitiegenoot ChristenUnie, die ruim 500 stemmen heeft ingeleverd, raakt een zetel kwijt en dat geldt ook voor het CDA dat ten opzichte van 2018 bijna 400 stemmers kwijtraakte. De PvdA behoudt twee zetels en de VVD zag geen kans er eentje te winnen waardoor John Smits het enige liberale raadslid blijft. Beide partijen boekten lichte stemmenwinst. CDA’er Rudi van Zandwijk reageerde teleurgesteld. ,,Landelijk hadden we de wind natuurlijk al tegen, en ook lokaal gaat het nu niet goed.’’ En ook Simon Tol, de nummer twee van de VVD-lijst, had gehoopt op zetelwinst en zo dus een plekje in de raad.

Volledig scherm In de raadszaal van het gemeentehuis in Hasselt maakt burgemeester Eddy Bilder de uitslagen bekend. © Pedro Sluiter Foto

Nieuwkomer

Van de 19 zetels gingen er in maart 2018 drie naar nieuwkomer BGZ. De aanhang van de nieuwe partij zat toen vooral in Hasselt, waar 914 van de in totaal 1737 stemmen werden behaald. Vooral in de Hanzestad, maar ook in de andere kernen, is de aanhang gegroeid: liefst 2440 keer werd een BGZ-vakje rood gekleurd. ,,We hebben in de voorbije vier jaar kennelijk toch iets goed gedaan, en nadat we uit het college zijn gekieperd goed oppositie gevoerd. Daarvoor hebben de inwoners ons beloond’’, aldus Kira Fijn.

De entree van BGZ ging vier jaar geleden ten koste van SGP, CDA en Gemeentebelangen, die ieder een zetel kwijtraakten. ChristenUnie (vijf zetels) en SGP (vier zetels) konden niet om de grote winnaar van de verkiezingen heen, en samen formeerden ze een nieuw college. Het huwelijk hield nog geen twee jaar stand. Nadat Maarten Slingerland (SGP) en Gerrit Knol (CU) hun vertrouwen opzegden in Albert Coster (BGZ), gooide laatstgenoemde de handdoek in de ring. CU en SGP kwamen daarna niet uit bij voormalig coalitiegenoot CDA (drie zetels), maar bij de PvdA (twee zetels), dat met Harrie Rietman plaatsnam op de derde collegestoel.

Coalitie

Per saldo heeft de huidige coalitie één zetel gewonnen. Maar de verschillen tussen de drie partijen zijn toegenomen. Over de formatie wil Maarten Slingerland zich nog niet teveel uitlaten. ,,Nu wij de grootste partij zijn betekent het dat we de leiding moeten nemen en dat is voor ons ook een nieuwe rol.’’ Op de vraag of de SGP om mede-winnaar BGZ, waarmee twee jaar geleden werd gebroken, heen kan wilde hij woensdagavond laat geen uitlatingen doen.

BGZ-frontvrouw Kira Fijn zegt graag op inhoudelijke zaken een raadsbreed akkoord te willen sluiten. Of er deelname aan het college in zit betwijfelt ze. ,,De huidige coalitiegenoten hebben in de aanloop naar de verkiezingen duidelijk laten merken met elkaar door te willen. Maar wij staan open voor een gesprek en sluiten niemand uit.’’

GEMEENTEBELANGEN VERDWIJNT Gemeentebelangen verdwijnt uit de gemeenteraad van Zwartewaterland. Raadslid Roel Withaar kondigde vorig jaar al zijn afscheid aan. GB besloot daarop geen kandidatenlijst meer in te leveren. Withaar is vanaf de oprichting in 1994 raadslid en wethouder in Genemuiden geweest en na de herindeling raadslid in Zwartewaterland. Vier jaar geleden stemden nog 672 mensen op GB; stemmen die dus nu voor het oprapen liggen voor de andere partijen. Maar er verandert meer. Er komen nieuwe gezichten in de raad voor Wilma Veldman en Klaas van Olst (CU), Margreet Bosma en Martijn Riezebosch (CDA) en Astrid Dijkstra (PvdA), die om uiteenlopende redenen niet terugkeren. Voor een zittend raadslid is de toekomst nog onduidelijk. Bastiaan Tamminga (nummer 5 van BGZ) is voor een terugkeer afhankelijk van eventuele voorkeurstemmen.