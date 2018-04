BGZ lijkt in college Zwartewaterland te komen

video Kinderen in Staphorst bewijzen goed te kunnen fietsen

9 april Veilig Verkeer Nederland maakt zich zorgen dat steeds minder kinderen in het land leren fietsen. In Staphorst laten kinderen uit groep 7 maandag zien prima op een tweewieler te kunnen rijden. Deze maand doen in veel steden in het land kinderen het praktisch verkeersexamen, Staphorst was maandag aan de beurt.