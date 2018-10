Biestemerk is snert eten, ook als het 25 graden is

Zelden is het in Genemuiden zo zonnig geweest tijdens de Biestemerk, de jaarmarkt op de derde dinsdag in oktober. Waar het meestal guur en herfstachtig weer is, en sommige oudere inwoners zich nog sneeuwbuien kunnen herinneren, stijgt het kwik tot bijna 25 graden. Maar de traditionele snert blijft.

Het is de hele dag schuifelen langs de marktkramen. ,,Ik heb het nog nooit zo druk meegemaakt”, zegt Sander Sleking, sinds 2011 marktmeester. ,,Alleen rond het middaguur is het iets rustiger. Dan gaan de mensen uit Genemuiden naar huis voor de traditionele snert, ja ook bij deze temperaturen.”

De Biestemerk is een grote warenmarkt. Sinds 2001, toen er in ons land mond- en klauwzeer was uitgebroken, worden er geen dieren meer aangevoerd. ,,Dit jaar staan er 140 tot 150 kramen. Meer dan vorig jaar en door het mooie weer melden zich veel meelopers met de vraag of er een nog plekje vrij was”, zegt Sleking. ,,Je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel te koop, van kleding en tassen tot gereedschap, boeken, huishoudelijke artikelen en spullen die zijn gemaakt van natuurlijke producten zoals hout. En er is een ruim aanbod van etenswaren.” Het evenement is vooral ook een familiedag, waar inwoners het hele jaar naar uitkijken en voormalig Gaellemunigers even een dag terug zijn, zo weet de marktmeester.

De eerste Biestemerk is gehouden op 15 oktober 1850, als uitvloeisel van door de gemeenteraad van Genemuiden genomen stimuleringsmaatregel in de toen economisch zware tijden. Zoals de naam aangeeft toen vooral een markt om dieren te verhandelen met een aanvoer in de hoogtijjaren van ruim achthonderd stuks. Maar ook is er vanaf het begin al een kermis aan verbonden geweest.

Gemeente

De gemeente Zwartewaterland is nog altijd organisator van de Biestemerk en de kermis, maar het is de vraag of dat in de toekomst wel zo blijft. In een brief aan de gemeenteraad heeft het college onlangs aangegeven dat ze het eigenlijk aan de Gaellemuniger gemeenschap wil overlaten. ,,In Hasselt en Zwartsluis ligt de organisatie van volksfeesten al in de samenleving”, aldus het college.

De organisatie van de Biestemerk zal niet van de een op andere dag worden afgestoten. Daaraan voorafgaand wil de gemeente eerst de inning van de havengelden in Genemuiden overdragen aan lokale organisaties, naar het voorbeeld van Hasselt waar het Toeristisch Informatie Punt dit doet. ,,Als dit goed loopt overwegen we de organisatie van de Biestemerk en kermis in de samenleving neer te leggen.”