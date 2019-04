Big, bigger biggest: in een betonmixer naar je eindexamengala

Wat is er nou mooier dan naar je eindgala op de middelbare school te worden vervoerd in een uit de kluiten gewassen betonmixer, een Volvo C70 cabrio of lekker tegendraads op je skateboard te verschijnen? Leerlingen van RSG Meester Tromp uit Steenwijk haalden gisteren weer alles uit de kast om deze nieuwe Nederlandse traditie in alle glorie te beleven.