Bij de zondagsschool in Genemuiden draait het al bijna 160 jaar om de Bijbel

Westhoff, in het dagelijks leven leraar aan Prins Mauritsschool in Staphorst, legt uit dat de in 1946 opgerichte zondagsschool De Zaaier in feite een voortzetting is van de in 1863 gestarte Hervormde zondagsschool. ,,Door de moeilijke omstandigheden in de Tweede Wereldoorlog en een gebrek aan kolen om de kachels te stoken werden de activiteiten in 1944 gestaakt, om na de oorlog weer te worden opgepakt.’’