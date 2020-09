Bij Meppeler Schouwburg Ogterop blijven Loek Buys en Dorien van de Laak nog even directeur

Buys heeft ervaring in de theaterwereld als onderzoeker, interim-manager e n directeur van Theater Junushoff in Wageningen. Dorien van de Laak is sinds 2012 adjunct-directeur bij Theater Junushoff. Hun benoeming paste in het beleid van het Meppeler college om in deze bestuursperiode plannen voor de toekomst van de Schouwburg Ogterop uit te werken. De gemeenteraad heeft in juni 2020 opdracht gegeven de mogelijkheden voor financiering en renovatie van de schouwburg te onderzoeken.