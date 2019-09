Bijna 34 mille voor Grote Kerk Steenwijk

75 jaar na de razzia zijn Staphor­sters in Neuengamme om 20 omgekomen dorpsgeno­ten te herdenken

31 augustus Een groep van vijftig Staphorsters heeft in voormalig concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg een krans gelegd. Dat gebeurde exact 75 jaar nadat bij een razzia in het dorp twintig dorpsgenoten waren opgepakt. Ze vonden de dood in Neuengamme. Henk Koobs, voorzitter van de Historische Vereniging Staphorst, en medeorganisator van de trip Roelof Talen, legden een krans bij het monument.