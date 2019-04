Bijna 80, maar voetbaltrainer Piet Croes staat nog iedere week met plezier op het veld

Als hij even niet met voetbal bezig is, staat Piet Croes een of twee keer per week in zijn winkeltje in bejaardentehuis Nieuw Clarenberg in Vollenhove. Daar verkoopt hij ‘spullen die je ook in de supermarkt kunt krijgen’. Vrijwillig, dicht bij huis in zijn woonplaats. Met het zicht op de entree ziet hij wekelijks een hoop mensen naar binnen en buiten gaan. Meestal in een scootmobiel of met de rollator aan de hand. ,,En ik kan nog gewoon lopen”, zegt Croes, 79 jaar. Hij prijst zichzelf gelukkig.

Kwiek

Croes, hoofdtrainer sinds zijn 28ste, voelt zich kwiek. Op een trainingsdag doet de lang en breed gepensioneerde voetballiefhebber het rustig aan. Boodschappen, wat vrijwilligerswerk. En ’s avonds, op de fiets, naar de club. Daar traint hij anderhalf uur lang met het derde elftal van VHK - het laagste seniorenteam van de vereniging uit Sint Jansklooster. Rond kwart voor tien, als de laatste pionnetjes van het veld worden geplukt, loert Croes op zijn horloge. Het apparaatje houdt altijd nauwkeurig zijn stappen bij. Vaak zijn het er 10.000, op z’n minst. ,,Als je gezond bent en blijft, is het niet veel werk.”

Tachtig jaar, bijna dan, en nog altijd bloedfanatiek - vergis je niet. Een doorsnee seniorenteam dat niet prestatiegericht denkt, traint hooguit één keer in de week. Eerst partijtje en daarna snel naar de kantine voor wat biertjes. VHK 3, onder leiding van Croes, staat tweemaal op het veld. Op dinsdag en donderdag. Net zo vaak als het vlaggenschip, zelfs als Ajax moet spelen in de Champions League.

,,De jongens willen dat zelf ook”, zegt de oud-coach van onder meer Fulnaho (het latere VENO), SC Emmeloord en SVBS’77, die daarvoor als speler actief was voor de clubs uit Sint Jansklooster en Vollenhove. Ze doen serieuze oefeningen: passen, trappen, afwerken op doel. Het gros van zijn selectie is tussen de twintig en dertig jaar. ,,Geen toppers natuurlijk, maar wel een heel leuk team. We doen het op het ogenblik niet zo best in de competitie, maar het gaat om het plezier.”

Plezier

Croes noemt die term wel vijf of zes keer: plezier. Het allerbelangrijkste volgens de geroutineerde voetbalcoach. ,,Dat is ook wel de bedoeling van een derde elftal. Tegenwoordig hebben ze het over looplijnen, maar je moet vooral plezier hebben. Dan komen vanzelf de prestaties. Maar dat zullen ze oudemannenpraat vinden...”

Na trainingen en wedstrijden drinkt Croes gewoon zijn pilsje met de spelers mee aan de lange tafel in de kantine. Geen enkel probleem. ,,Het mooiste van zo oud zijn is dat je altijd met jongere mensen bezig bent. Ik weet niet beter. Een generatiekloof? Daar merk ik nooit wat van. Vroeger was het wel wat serieuzer. Er zijn nu veel meer mogelijkheden om op vrijdagavond of zaterdagavond op stap te gaan.”

Kunstgras

Een ander verschil ten opzichte van vroeger: kunstgras. De een walgt ervan, maar Croes vindt het een uitvinding. ,,Hartstikke mooi. Je wordt niet smerig, hoeft geen lijnen meer te trekken en kunt altijd trainen.” Al is het kunstgrasveld van VHK vooral bestemd voor de hoofdmacht. Hij lacht. ,,Wij trainen op een klein grasveldje, bij de kleedkamers. Met veel hobbels.” Na een korte stilte: ,,Het is geen mooi veldje, dat mag je er best bij zetten.”

JUBILEUMWEDSTRIJD Omdat voetbaltrainer Piet Croes zaterdag 27 april tachtig jaar wordt, krijgt hij als cadeautje een jubileumwedstrijd. Die is vanmiddag op het complex van VHK, de club waar hij momenteel trainer is van het derde elftal. Voor één keer is Croes coach van de tegenpartij, namelijk een zelf samengesteld all star-team met spelers die hij in het verleden onder zijn hoede had of zelf mee voetbalde. Onder anderen Henk Tukker, Alco Kuiper (VENO), Jacob van der Linde, Cor Heetebrij (VHK) en Erik van de Belt (SVBS) zijn van de partij. ,,Ik heb in mijn leven wel duizend spelers getraind, denk ik. Leuk om sommigen weer te zien.”