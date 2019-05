Bijna halve eeuw na sluiting school Dwarsgracht een reünie: 'Nu kan het nog’

Jongeren­wer­kers slaan alarm over ‘bingedrin­king’ onder 15-jarigen in Zwartewa­ter­land

30 mei Jongerenwerkers in Zwartewaterland trekken aan de bel over het alcoholgebruik onder jongeren in die gemeente. Maar liefst 51 procent van de jongeren tussen 12 en 17 jaar doet aan ‘bingedrinking', meer dan 5 glazen alcohol in een korte periode wegwerken. ,,Ik maak me echt zorgen als ik een 15-jarige dronken op straat zie lopen", zegt jongerenwerker Emil Woltinge van Welzijn Mensenwerk.