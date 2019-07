Bijna in heel Nederland ben je binnen drie kwartier bij de spoedhulp, behalve in Steenwijkerland

Bijna alle inwoners van ons land kunnen binnen 45 minuten per ambulance naar de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis worden gebracht. Behalve als je in Steenwijkerland woont, dan ben je langer dan drie kwartier onderweg om bij een SEH-post te komen.

Dit blijkt uit een bereikbaarheidsanalyse van spoedeisende hulp van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het onderzoek kan 99,8 procent van de inwoners binnen 45 minuten op een spoedeisende hulp zijn. Voor acute verloskundige zorg geldt hetzelfde. Ruim 33.000 mensen zijn langer dan drie kwartier onderweg om bij een SEH- of verloskunde-post te komen. Deze mensen wonen bijna allemaal op de Waddeneilanden, in Baarle-Nassau, Sluis en Sudwest Friesland. En in Steenwijkerland dus.

Niet verbaasd

Wethouder Trijn Jongman van Steenwijkerland is niet verbaasd. ,,Inwoners van Steenwijk zullen binnen drie kwartier naar de hulpposten in Meppel en Heerenveen kunnen worden gebracht. Maar we hebben ook plekken in onze gemeente waar dat moeilijker ligt. Het kanaal bij Dwarsgracht, Kalenberg of Giethoorn bijvoorbeeld. Het zijn plekken die voor hulpdiensten moeilijk te bereiken zijn, je kunt er alleen per boot komen. Dat heeft gevolgen voor de aanrijtijden.’’

Boten

Volgens de wethouder zijn er inmiddels voorzieningen getroffen om ook de mensen die hier wonen snel naar een SEH-post te kunnen brengen. ,,Er zijn boten beschikbaar om ook op die plaatsen mensen te kunnen helpen. Bovendien wijzen we nieuwe bewoners ook op het feit dat de aanrijtijden in deze gebieden boven de norm liggen en zij zich daarvan bewust zijn als ze op deze plek gaan wonen.’’

Uit het onderzoek blijkt dat ons land in 87 spoedeisende hulpposten telt. Hiervan zijn 83 locaties 24 uur per dag geopend en vier alleen overdag en in de avond, maar niet ’s nachts. Ten opzichte van vorig jaar heeft ons land twee SEH’s minder, aldus het RIVM.

Verloskunde

Ook wat acute verloskunde betreft hebben inwoners van Steenwijkerland een langere reistijd. Volgens het RIVM wordt op 75 ziekenhuislocaties in Nederland wordt 24 uur per dag acute verloskunde aangeboden. Dat zijn er vijf minder dan in 2018. Ook hierbij geldt dat vrijwel alle inwoners die een langere reistijd hebben behalve in Steenwijk, op de Waddeneilanden, in Baarle-Nassau, Sluis en Sudwest Friesland wonen.