Bilder blijft burgemeester Zwartewaterland

Opluchting én onzeker­heid na schrappen aanmeldcen­trum bij AZC Luttel­geest: ‘Wat gaat er nu gebeuren?’

Opluchting in de Noordoostpolder nu er geen aanmeldcentrum voor asielzoekers bij AZC Luttelgeest komt. Maar er zijn nog vragen. Waarom laat het COA de aangewezen locatie nog niet los? En komen er elders in de gemeente extra opvangplaatsen? ,,In dat geval moet de procedure tien keer beter.’’

20 september