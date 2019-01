Biljarters sportploeg gemeente Steenwijkerland

Zwembad Staphorst is gered: gemeente past 280.000 euro bij

15:25 Het faillissement van zwembad De Broene ‘eugte in Staphorst is afgewend. De gemeenteraad kwam deze week op voorstel van het college van B en W met 280.000 euro over de brug om het liquiditeitstekort van het zwembad op te heffen.