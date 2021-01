‘Billboards op plekken in Overijssel voor windmolens en zonneparken’

De provinciale Overijsselse fracties van de Onafhankelijke Conservatieve Liberalen, Fractie Mooi Overijssel, PVV, Forum voor Democratie en de SP dienden een motie in bij de Provincie Overijssel voor het plaatsen van bouwborden met plannen voor elke locatie die aangewezen wordt voor windturbines en zonneparken.

Honderden windmolens

Om aan de energietransitie te voldoen, zullen in Overijssel de komende jaren veel windmolens en zonnepanelen worden geplaatst. Alleen al in de energie-regio’s Twente en West-Overijssel zijn voorstellen ingediend voor het opwekken van 3,1 terawattuur aan duurzame energie. Stijn Hesselink (Onafhankelijke Conservatieve Liberalen): ,,We praten hier over honderden windmolens en een paar duizend voetbalvelden aan zonnepanelen.”

Door een bord te plaatsen waarop de situatie vóór en na de plaatsing van windturbines op te zien is, hopen de fracties een realistisch beeld te geven van de gevolgen voor de omgeving.

Visuele gevolgen

Hesselink maakt er gen geheim van: hij is met zijn partij fel gekant tegen de komst van windmolenparken en windturbines. Het was dan ook zijn idee om een gezamenlijk voorstel in te dienen. Hesselink: ,,Mensen hebben geen idee wat de visuele gevolgen zijn van de bouw van windmolens. Voor veel inwoners van de provincie Overijssel is het een ver-van-mijn-bed-show. Zeker omdat Overijssel nog niet veel windturbines op haar grondgebied heeft staan.”

Op verschillende locaties, verdeeld over de gehele provincie Overijssel, zijn er plannen voor de plaatsing van windturbines en de aanleg van zonneparken. Dit brengt volgens de partijen gevolgen met zich mee ten aanzien van de omgeving. Fred Keizer, fractievoorzitter Mooi Overijssel: ,,Over het algemeen zijn het grote buitenlandse firma’s die hier hun geld komen verdienen. Windturbines en windmolenparken veroorzaken een stukje horizon- en landschapsvervuiling.”

Bezwaar aantekenen

Volgens Keizer worden enquêtes over windmolens uit gemeenten in Noord Oost Twente nauwelijks ingevuld door inwoners: ,,Er komt nog geen tien procent binnen van uitstaande enquêtes. Als je op afstand van het plangebied woont, ben je minder geneigd om bezwaar aan te tekenen. Een windturbine is even groot als de Euromast. Als mensen dat visueel op een bouwbord zien, dan zijn ze beter geïnformeerd over de gevolgen.”

Volgende week wordt het voorstel besproken binnen de Gedeputeerde Staten van Overijssel. Om tot een meerderheid te komen hebben de vijf indieners steun van de andere fracties nodig. Ze hopen dat het voorstel voor de zomer van 2021 gerealiseerd kan zijn.