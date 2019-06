Binnen spelen tijdens Buitenspeeldag

Tijdens de Nationale Buitenspeeldag spelen kinderen op straat, want dat is de bedoeling van het evenement dat in meer dan duizend plaatsen werd gehouden. Maar in Vollenhove kozen er toch maar voor om naar binnen te gaan.

Stichting JY had goed naar de weersvoorspellingen gekeken. Daarom werd de buitenspeeldag naar binnen verplaatst. De Vollenhoofse kinderen vermaakten zich nu in de sporthal van De Burght, waar ze onder meer konden dansen, klauteren en boogschieten. En het was maar goed dat de accommodatie beschikbaar was, want het regende woensdagmiddag herhaaldelijk en niet zo zachtjes ook.