Bjarne Bouwer (15) zeilt zichzelf van Giethoorn naar Olympische Spelen in Buenos Aires

En met dat varen voor vermaak heeft het waterracen dat Bouwer zich meester heeft gemaakt weinig van doen. Hij is 15, maar werd voor vader Arend een jaar of tien geleden voor het eerst in een boot gezet. In Thailand, omdat ze daar een tijdje woonden. ,,Dat vond ik zo leuk dat ik er mee verder ben gegaan. Op een gegeven moment begin je dan met het zeilen van wedstrijden. En begin je te winnen. Dat smaakt naar meer."

Barcelona

Bouwer zit nu op zijn voorlopige hoogtepunt, nadat hij en zeilmaatje Laila van der Meer zich in Barcelona plaatsten voor de Jeugd Olympische Spelen. Een hele prestatie, omdat de plekjes schaars zijn. Eerst moet een land zich immers zien te plaatsen voor het eindtoernooi. En daarna kunnen nog steeds maar twee zeilers een zeilschip bemannen. Van der Meer stuurt op de boot van Royal Huisman uit Vollenhove, Bouwer verricht als bemanningslid het zware werk. Samen hopen ze in oktober in Argentinië hoge ogen te gooien. ,,We mikken op een medaille."

Weinig wind

In Barcelona kwam het uiteindelijk allemaal goed, maar op het water van de Middellandse Zee was het wel even flink zweten. Met name omdat de wind het in eerste instantie liet afweten. De wedstrijden werden daardoor danig ingekort en aangezien Nederlanders over het algemeen langer en zwaarder zijn dan de concurrentie, moeten ze het juist van een stevige bries hebben. Van de zestig duo's eindigden Bouwer en Van der Meer uit het Friese Grou op een vijfde plek. Ruim voldoende om een voordracht van het NOC*NSF in de wacht te slepen. ,,Nu gaan we naar Buenos Aires, een absoluut hoogtepunt. We varen pas een half jaartje met elkaar, dat maakt het allemaal heel knap. Nu gaan we volop trainen om nog beter te worden."