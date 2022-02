Blankenham barst van de plannen en wil profiteren van het toerisme

VIDEO Persoon gewond aan handen bij autobrand op eigen terrein in Masten­broek

Bij een autobrand in Mastenbroek is zaterdagavond een persoon gewond geraakt aan de handen. De persoon in kwestie is overgebracht naar de spoedeisende hulp. Het brandende voertuig stond op eigen terrein aan de Bisschopswetering.

12 februari