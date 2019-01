Blauw op straat maakt braaf, al zijn er ook in Steenwijk uitzonderingen

Hij kijkt. Hij kijkt nog eens. En nog eens. En dan, als het ‘blauw’ uit het zicht is verdwenen, stapt het mannetje zijn fiets op en scheurt er brutaal vandoor. ‘Die is voor mij’, denkt politieagent Peter en hij zet de achtervolging in. Een paar minuten later wandelt Peter, met zijn mountainbike aan de hand, ontspannen door de winkelstraat. Hij heeft het jochie zojuist bestraffend toegesproken. Lachend: ,,Weet je wat zijn reactie was? ‘Ik wil Fortnite (een computergame, red.) spelen’.”

Actie

Het is even na drieën, deze druilerige donderdagmiddag in het centrum van Steenwijk. De scholen zijn uit, de jeugd wil het liefst zo snel mogelijk naar huis. Voor de handhavers van de gemeente Steenwijkerland het sein om extra alert te zijn. Zeker in deze tijd. Vier weken lang is het een stuk blauwer in de binnenstad. De actie moet het aantal overtredende fietsers verkleinen. Nu volgt ‘slechts’ nog een standje, over ruim een week krijg je zonder pardon een bekeuring (zie kader).

Winkelend publiek en ondernemers worden er geregeld knettergek van, het vele fietsen in de binnenstad op plekken waar het eigenlijk niet is toegestaan. Daarom heeft de gemeente een actie op touw gezet. Omdat de bezetting niet al te groot is, krijgen de handhavers hulp van Landstede-studenten. ,,Als mensen gaan shoppen, willen ze niet hoeven nadenken over fietsers en bromfietsers die voorbij scheuren als ze de winkel uit komen”, zegt gemeentewoordvoerder Marcel de Werd. ,,We krijgen er veel klachten over. Op deze manier proberen we mensen te veranderen in hun gedrag.”

Afschrikken

De actie is nu een paar dagen bezig en je ziet meteen het effect. Op elke straathoek staat wel iemand paraat, onder wie William Smit. Hij is handhaver in Steenwijkerland en begeleidt deze middag de negen studenten. Het vele blauw op straat, met politieagent Peter als ondersteunende factor, schrikt duidelijk af. De meeste fietsers vervolgen braaf hun weg met de fiets aan de hand.

Dat kan ook minder uitgekookt, blijkt niet veel later. Op de hoek die de Markt en de Onnastraat met elkaar verbindt, staan zes handhavers, een politieagent, een verslaggever en een fotograaf. Toch rijdt een meisje - ze luistert muziek - stoïcijns door. Zonder ook maar één keer om zich heen te kijken. Ze fietst de drukke winkelstraat in, wellicht niet beseffend dat ze in overtreding is.

Agent Peter twijfelt niet, hijst zichzelf op zijn mountainbike en zet de turbo weer aan. Plicht roept.