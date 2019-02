Bloemencorso’s zoeken politieke steun voor plek op Werelderfgoedlijst

poll - video Hasselt worstelt met verkeer in het centrum

8 februari In Hasselt worstelen ze al jaren met het verkeer in de binnenstad. De gemeente denkt dat verbeteringen nodig zijn. Maar als de winkeliers in Hasselt het voor het zeggen zouden hebben verandert er vrijwel niets aan de verkeerssituatie in het centrum. ,,Lekker laten zoals het is’’, zegt Thobias Mijnheer, één van de drie bestuursleden van de winkeliersvereniging.