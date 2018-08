Bloemencorso Sint Jansklooster volgend jaar wellicht bij SBS6

Dat gebeurde volgens pr-commissielid Egbert Lassche van de Oranjevereniging nadat Omroep MAX enkele dagen voor het corso besloot niet met de camera's naar Sint Jansklooster te komen voor een registratie. Er is daarna contact gezocht met Talpa met de vraag of SBS6 belangstelling had voor het evenement. ,,Het corso nu nog opnemen en uitzenden bleek tekort dag, maar er is wel de intentie uitgesproken om vanaf volgend jaar het bloemencorso te gaan registreren. We willen natuurlijk ook nog de gang van zaken met MAX evalueren, maar het is prima dat nu ook een commerciële omroep haar interesse kenbaar heeft”, aldus Lassche.