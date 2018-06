Bloemencorso Vollenhove geeft al deel geheimen prijs

In Vollenhove zijn ze al weer maanden bezig met de voorbereidingen op het 25 augustus te houden bloemencorso. Was er eerst een belangrijke rol weggelegd voor de ontwerpers, nu zijn de bouwers aan de beurt om de tekeningen en maquettes uit te werken tot lange en hoge bouwwerken.

Die worden in de dagen voor het corso van enkele miljoenen dahliabloemen voorzien en dan kunnen ze op straat worden getoond aan het publiek. Dat heeft tijdens een presentatie van de ontwerpen, aan de hand van tekeningen, filmpjes en maquettes, al een eerste indruk kunnen krijgen hoe het corso er uit komt te zien.

De groep Stark Wark, vorig jaar zesde maar nog altijd de meest succesvolle wagenbouwgroep aller tijden met elf ereprijzen, bouwt een praalwagen met als titel Alert. Blikvanger is een enorme panter die bij een oude tempel water drinkt, maar alert blijft op alles wat ze hoort en ziet. Het ontwerp is van de 32-jarige tweeling Bas en Jeroen van Bruggen, hun 25-jarige broer Tom en diens vriendin Carmen Visscher.

Nameless, vorig jaar tweede, bindt de strijd met viervoudig winnaar Fatal Attraction aan met een praalwagen die komt van de tekentafel van ontwerper Jeroen Berk en als titel heeft Nooit meer terug … Het gaat over de Schokkers die na de ontruiming van Schokland in 1859 naar omliggende vissersplaatsen, zoals Vollenhove, trokken en nooit weer terugkeerden op het eiland.

Wat is een goed ontwerp?

Tom van Bruggen: ,,Het onderwerp moet je pakken. En de praalwagen moet aan alle kanten mooi zijn. Natuurlijk is de voorzijde de blikvanger. Maar de zijkanten en de achterzijde zijn net zo belangrijk. Over de hele lengte moet de wagen interessant blijven om naar te kijken. Of we kanshebber zijn? We bouwen voor een plek in de top drie.”

Jeroen Berk: ,,Over de hele lengte moet een praalwagen verrassend zijn. Als je er naar kijkt moet je steeds weer nieuwe dingen ontdekken en dat zal bij onze wagen zeker het geval zijn. We hebben met ons onderwerp bewust de link gelegd met het visserijverleden van Vollenhove. We noemen het deel 2 van onze trilogie, na in 2011 Vergeten verleden aan de Zuiderzee, waarmee we het corso wonnen. Het is een stukje herkenning en roept zeker bij Vollenhovenaren emotie op. Het gaat erg interessant worden eind augustus met tijdens de presentatie van de ontwerpen veel mooie maquettes en een hoog niveau ontwerpen.”

Die opvatting wordt gedeeld door voorzitter Han Knol van de organiserende Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken, ondanks dat er één praalwagen minder meedoet. De bouwlocatie van Klein Cuba heeft in januari flinke stormschade opgelopen en de groep concentreert zich dit jaar op het herstel.

Hoe zie je de toekomst?

Knol: ,,Erg positief. Klein Cuba keert volgend jaar vast weer terug en er komen enkele jeugdgroepen aan, die over een paar jaar instromen in het corso. Als organisatie doen we er alles aan om het bouwen te stimuleren. We stelden altijd al een flink aantal bloemen gratis beschikbaar en sinds vorig jaar bieden we jonge groepen een bouwlocatie aan.”