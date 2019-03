Bloemencorso Vollenhove week eerder om dahliatekort voor te zijn

Met de verschuiving ontwijkt het bloemencorso de elders in het land te houden vergelijkbare evenementen in hetzelfde weekeinde. Dit jaar vallen de laatste zaterdag van augustus en de eerste zondag van september in hetzelfde weekeinde. Op beide dagen worden er op allerlei plaatsen in het land bloemencorso’s gehouden, waaronder in het Brabantse Zundert, het grootste dahlia-evenement in ons land. Dat zorgt er voor dat er op de dahliavelden te weinig dahlia's staan om aan de gezamenlijke vraag van alle corsoplaatsen te kunnen voldoen.