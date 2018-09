Bloemisten uit Urk en Giethoorn niet op podium van NK Bloemsierkunst

De op het NK debuterende Johannes de Boer (37) viel net buiten het podium, maar was erg blij met zijn vierde plaats. ,,Ik hoopte op een top 5-klassering en dat is gelukt. Het was een enorme ervaring om op dit podium te staan.” De eveneens debuterende 24-jarige Gieterse Marla Hoorn reageerde nuchter op haar elfde plaats. ,,Helaas niet in de prijzen, maar een super leuke ervaring. Over vier jaar gaan we er weer voor”, aldus Hoorn, die in Steenwijk volgende week het nieuwe winkelpand opent van Sorelle Bloem & Kado, de zaak die ze sinds drie jaar met haar zus Lyanne runt.