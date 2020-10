Blokzijl Klassiek annuleert de dit jaar geplande concerten, nu het maximum aantal bezoekers 30 is

Geen uitzondering

De concerten in november en december zijn inmiddels ook geannuleerd omdat Blokzijl Klassiek niet steeds per concert wil beslissen over wel of niet doorgaan. ,,Zowel naar musici als bezoekers kiezen we ervoor om duidelijkheid te scheppen’’, aldus Tine Nouwen. ,,En voor alles geldt, de veiligheid van musici en bezoekers staat voorop. Om die reden nemen we even afstand en zullen we eind november gaan bekijken of en wanneer we in het nieuwe jaar de draad weer oppakken met dan in elk geval tenminste 100 bezoekers.’’