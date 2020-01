Blokzijl krijgt een centrale vuurwerkshow om consumentenvuurwerk terug te dringen

Biblio­theek in Staphorst is Nederlands koploper in uitlenen

26 januari Met jaarlijks maar liefst 36,6 uitleningen per lid van de bibliotheek neemt de stichting Bibliotheek Staphorst, met vestigingen in Staphorst zelf en Rouveen, de koppositie in Nederland in. ,,De voornaamste reden van het succes van onze bibliotheek zijn de Staphorsters zelf. Met daarnaast enkele puzzelstukjes die wij zelf invullen geeft blijkbaar enorm goede uitleencijfers”, zegt directeur Renée Kerdijk van de stichting Bibliotheek Staphorst.