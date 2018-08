Boek over Moluks kamp bij Rouveen is klaar

Het boek Kinderen van Kamp Conrad is gereed. De presentatie is op 1 september. Kamp Conrad is een voormalig Jodenkamp in Rouveen, waar na de oorlog 23 Molukkse gezinnen werden gehuisvest.

Het boek wordt uitgegeven door de in 2010 opgerichte Stichting Herinnering Kamp Conrad 1954-1966. Al eerder realiseerde die de plaatsing van een monument tegenover de voormalige ingang van het kamp, en de Rouveense filmmaker Geertjan Lassche maakte een documentaire met stichtingsvoorzitter Mathijs Souhoka in de hoofdrol. Die vertelde over zijn kinderjaren in het kamp en hij ging in gesprek met autochtone Rouveners.

De inmiddels overleden Souhoka was ook begonnen aan de samenstelling van een boek. Omdat zijn materiaal onvindbaar bleek besloot het bestuur, in samenspraak met zijn familie, een nieuw boek te maken, met als titel De kinderen van Kamp Conrad met veertig interviews met oud-bewoners van de tweede generatie. Terwijl hier aan gewerkt werd, vond dochter Salomy Souhoka alsnog het materiaal van haar vader. Dat is alsnog geïntegreerd in het boek.

Volledig scherm De inmiddels overleden Mathijs Souhoka, oud-bewoner van Kamp Conrad in Rouveen, nam het initiatief voor het binnenkort te verschijnen boek. © Dick Nicolai

Moluks dorp

Kamp Conrad ontstond in 1929 toen aan de westzijde van het Conradkanaal twee barakken gebouwd in het kader van de werkverschaffing. Later verhuisde het kamp naar de andere kant van het kanaal en vanaf april 1942 namen de Duitsers het kamp over om er Joodse mannen te huisvesten, die werkten aan de aanleg van een weg.