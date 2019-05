Boer uit Wanneperveen die volgens justitie zijn koeien verwaarloosde: ‘Onzin, dit gaat nergens over’

Eerste rechtszaak

Gerrit K. uit Wanneperveen is de eerste boer uit deze regio die zich voor de rechter moet verantwoorden voor verwaarlozing van zijn veestapel. De afgelopen maanden werden meerdere bedrijven stilgelegd. Zo ging het bedrijf van een andere boer in Steenwijkerland vorige maand op slot omdat honderd koeien en tachtig schapen beschimmeld voedsel kregen, ontstekingen hadden en in vieze stallen verbleven. Begin april werden bij een boer in het Gelderse Leuvenheim tientallen kadavers gevonden van onder meer pony’s, geiten en vogels. En in maart ging een hondenfokkerij in Lettele op slot omdat de Dierenbescherming er tientallen zwaar verwaarloosde honden trof.