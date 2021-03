Boeren kunnen politici in Staphorst zaterdag vanuit de tractor aan de tand voelen

Dolende burgers in een doelloze maatschap­pij: ‘Het nut van cof­fee-to-go wordt onderschat’

7 maart We zijn zoekende. Na een jaar vol beperkingen weten we niet wat we met ons leven aanmoeten. En wat doe je dan? Dan ga je weer wandelen in het bos of op de hei, rijd je 30 kilometer voor een ijsje of haal je zoveelste kopje coffee-to-go en wandel je door de stad. Met 17 miljoen mensen op een te klein stukje aarde, zitten we elkaar dan in de weg. Heeft ons leven momenteel wel nut?