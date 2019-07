Boeren uit Staphorst moeten vee binnen houden na brand

video Ineens is hovenier Gerard miljonair: ‘Met Lady en Spekkie naar vrijstaand huisje met lapje grond’

18 juli Een autootje. En misschien een vrijstaand huisje ergens in de buurt. Met een lapje grond erbij. Dat ziet hovenier Gerard Damhuis (36) uit Steenwijkerwold voor de nabije toekomst voor zich. En dat is best reëel, want sinds maandag mag Damhuis zich miljonair noemen. Hij won de geldprijs in de BankGiro Loterij.